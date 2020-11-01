تفاصيل لقاء وزير يمني مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان

ناقش وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بلاده التعاون المشترك، وسبل تعزيزها وتطويرها.كما ناقش مواضيع حول مجالات رصد انتهاكات حقوق الإنسان، والخطة السنوية التي قدمتها المفوضية في تقديم الدعم للمشاريع.وأكد عسكر أهمية التعاون بين الوزارة والمفوضية السامية في الفترة القادمة، لبناء القدرات وتأهيل الكوادر وبالأخص فروع الوزارة في المحافظات.كما استعرض دور الوزارة في حماية الناشطين ومناصري قضايا المعتقلين والمختطفين في السجون في كل المناطق، مؤكدا التزام الحكومة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، واستعدادها للتعاون مع المفوضية وتسهيل مهام عمل مكتبها من العاصمة المؤقتة عدن.من جانبها، تحدثت نائب الممثل المقيم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن عبير الخراشي، عن الصعوبات والتحديات التي واجهتها المفوضية في اليمن وأهمها جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" خلال المرحلة السابقة، مؤكدة أنه سيتم تجاوز هذه التحديات في المرحلة السابقة والعمل مع وزارة حقوق الإنسان لتنفيذ عدد من المشاريع والتي تسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.