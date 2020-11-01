رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 01 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4000 جندي للمساعدة في مكافحة كورونا بألمانيا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 09:34 م
كورونا بألمانيا
كورونا بألمانيا
طباعة
أعلن الجيش الألماني، اليوم الأحد، توفير قرابة 4000 جندي للمساعدة في جهود مكافحة جائحة كورونا في البلاد.

وهكذا يكون عدد جنود الجيش المشاركين في مكافحة الوباء قد تضاعف تقريبا في غضون أسبوع.

وفي مقابلة تلفزيونية، قالت وزيرة الدفاع الألمانية، انيجريت كرامب-كارنباور، مساء اليوم: "نحن نعمل في الوقت الراهن في نصف مكاتب الصحة".

ويتركز دور الجنود في المكاتب الصحية على المساعدة على سبيل المثال في تتبع سلاسل العدوى وفي أخذ المسحات وداخل مراكز الاختبارات، بالإضافة إلى تقديم المساعدة في دور المسنين والرعاية الصحية.

وينتمي هؤلاء الجنود إلى وحدة عمليات "إنجاز المساعدة ضد كورونا" التي تضم ما يصل إلى 15 ألف جندي.

وأضافت الوزيرة التي تتزعم حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي أنه من الملاحظ أن الحاجة إلى المساعدة تتزايد فعليا يوما بعد يوم " وهذه إشارة على مدى كِبَر هذه الموجة الثانية".

وناشدت كرامب-كارنباور الشعب الالتزام بقواعد الإغلاق الجزئي المزمع البدء فيها اعتبارا من غد الاثنين وحتى نهاية الشهر الجاري "حتى نتمكن نحن جميعا من الاحتفال مع بعضنا البعض بعيد ميلاد خال من المتاعب".

موضوعات متعلقة

اللجنة العامة بالبرلمان توافق على قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ 3 أشهر

مصرع 3 أشقاء في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الشرقى بالمنيا

النيابة تكشف تفاصيل وفاة شخص دفاعًا عن ابنة شقيقته بالإسكندرية

لحظات رعب.. اللقطات الأولى لحادث البدرشين المروع (فيديو)

الصور

image description

محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا موسعًا مع مسئولي الصحة

image description

«صحة أسيوط»: 50 فرقة للكشف على طلاب المدارس

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد نظام التعليم الهجين بكلية طب الأسنان

image description

وكيل تعليم دمياط يؤكد بدء مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية

image description

لإجراء فحص BCR.. زحام شديد على مستشفى حميات دمياط

الأكثر قراءة

لحظات رعب.. اللقطات الأولى لحادث البدرشين المروع (فيديو)

طفل المرور «حريقة» يسب المتابعين في «لايف» جديد: «معندناش حد بيتسجن»

الباز: تمديد الطوارئ ليس رفاهية ولكن لحماية الدولة وإنجازاتها

غلق الطريق الصحراوي الشرقي أمام حركة المرور في الاتجاهين

إنفوجراف

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

image description

جامعة الملك سلمان.. أول جامعة متكاملة فى جنوب سيناء (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

ممنوع دخول الرجال.. حكاية «سوق الستات» بالصف (صور)

أمريكا تطالب الحكومات بالتحقيق في الجرائم ضد الصحفيين

حرائق الغابات الأمازون في البرازيل زادت في أكتوبر

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2020

أيام زمان

«شوف سبحان الله».. حكاية جثة ظلت 4 أشهر تحت سرير مصطفى محمود

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا اختار ماكرون الجزيرة؟
د. منى حلمى
مشرط «الطاعة» هو أخطر وأقسى نوع من «الختان»
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
المزيد

الثقافة

فؤاد حداد.. كبير شعراء العامّية في مصر (ملف خاص)

سليم حداد: جدي المسيحي علم والدى اللغة العربية بفضل القرآن

اختفاء ملحمتين شعريتين من ألف بيت لـ فؤاد حداد

مؤتمر الناشرين بالشارقة يكشف أثر «كورونا» على صناعة الكتاب