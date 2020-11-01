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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع رأي يظهر تقدم بايدن على ترامب بفارق 10 نقاط

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 07:50 م
بايدن
بايدن
أ ش أ
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أظهر استطلاع رأي جديد في الولايات المتحدة، اليوم الأحد، تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن بفارق 10 نقاط مئوية على الرئيس دونالد ترامب بين الناخبين المسجلين على مستوى البلاد قبل يومين فقط من الانتخابات الرئاسية.

ووفقا للاستطلاع الذي أجري لصالح صحيفة "وول ستريت جورنال" وشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكيتين، حصل نائب الرئيس السابق بايدن على 52% مقابل 42% لصالح ترامب، في القراءة النهائية لاستطلاع لآراء الناخبين قبل يوم الانتخابات، دون تغيير جوهري على التقدم الذي حققه بايدن في منتصف أكتوبر والذي بلغ 11 نقطة، بحسب ما أوردته الصحيفة الأمريكية في نسختها الإلكترونية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الأيام الأخيرة من حملته لإعادة انتخابه، يواجه ترامب قلقا عاما كبيرا بشأن جائحة فيروس كورونا، لكنه يحظى برضا واسع على إدارته للاقتصاد.

وأظهر الاستطلاع أن 45 % من الناخبين راضون الآن على أداء ترامب الوظيفي، في حين أعرب 52 % عن عدم رضاهم عن أدائه، وكان الهامش يبلغ 10 نقاط قبل أسبوعين، مع رضا عن أدائه بنسبة 44 % وعدم رضا بنسبة 54 %.

كما أظهر أن ما يقرب من نصف الناخبين المسجلين (48 %) إنهم يفضلون سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس، فيما اختار 43% الجمهوريين، وهي نتائج مطابقة تقريبا لاستطلاع أجري في أغسطس.

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