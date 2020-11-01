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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحالة أوراق عامل للمفتي بسبب إطلاق نار على برلماني

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 07:51 م
اعدام
اعدام
قنا: إسلام البكري
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قضت محكمة جنايات نجع حمادي برئاسة المستشار محمد رفاعي وعضوية المستشارين محمد زين ومصطفى الجاحر بإحالة أوراق عامل لفضيلة المفتي؛ لقيامه بقتل شخصين وإصابة 2 في خصومة ثأرية بمركز نجع حمادي شمال قنا.

تعود أحداث الخصومة لعام ٢٠١٤ عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا بإطلاق نار على فتحي قنديل عضو مجلس النواب، أثناء مروره على الطريق الزراعي، ما أسفر عن مصرع شكري عبدالمبدي وفرحات محمد وإصابة علاء شكري وعبدالرحمن فهمي.

وأكدت التحريات أن مرتكب الحادث على (ع.ع)، حيث تربص لأبناء عائلة لقتلهم أخذا بالثأر في وقت مرور النائب وتم ضبط المتهم.

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