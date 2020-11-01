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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

آثار الإسكندرية: الانتهاء من 68% من مشروع حماية قلعة قايتباي

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 07:52 م
محمد متولي
محمد متولي
هبه عويضه
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قال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إنه تم إنجاز 68% من مشروع حماية الشواطئ حول قلعة قايتباي الذي بدء في أغسطس 2018 ويستغرق 20 شهرا بخلاف النوات.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم مشروع حماية بحرية لقلعة قايتباي، ويعد أضخم مشروع حماية بحرية لموقع أثري علي سواحل الشواطئ المصرية.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم أن المشروع يضم «مرسى يخوت، حاجز أمواج، مشاية خرسانية، كوبري على الطراز المملوكي» وأن تاريخ تسليم المشروع عام 2021، وتنفذه الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وبناءً على موافقة اللجنة الدائمة بوزارة السياحة والآثار.

وذكر أن قلعة قايتباي التي أنشئت في عامي (882- 884 ه 1477 – 1479م) تعتبر من أهم القلاع على ساحل البحر المتوسط؛ أنشأها السلطان المملوكي الأشرف أبوالنصر قايتباي ما بين عامي (882- 884 ه 1477 – 1479 م)، مكان فنار الإسكندرية القديم وعلى أساسات الفنار الذي تهدم نهائيًا في عام (702 ه 1303 م) في عهد السلطان الناصر مُحمد بن قلاوون.

وأشار إلى أنه كان الغرض من بنائها حماية السواحل المصرية من الأخطار الخارجية، واشتملت القلعة على مسجد وفرن وطاحونة ومخازن للأسلحة، ومقعد مطل على البحر لرؤية المراكب الداخلة إلى الميناء الشرقية، بالإضافة إلى السور الخارجي، والسور الداخلي، وتبلغ مساحة القلعة حوالي 17750 م.

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