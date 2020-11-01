رئيس جامعة المنيا يتابع تجهيز الوجبات الغذائية بالمطعم المركزي

تفقد الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، المطعم المركزي بالحرم الجامعي للاطمئنان على سير عملية إنتاج الأغذية المجهزة للطلاب المقيمين بالمدن الجامعية، وضمان جودتها وسلامتها، ومتابعة عملية التغليف للأغذية والإطلاع على آليات توزيعها بالطلاب بمقار إقامتهم بغرفهم، في ضوء مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجامعة حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب المقيمين بالمدن في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور عصام الدين صادق فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سمية أحمد محروس، مدير عام المدن الجامعية.ووجه رئيس الجامعة بتوفير حياة جامعية متكاملة لأبناء الجامعة من الطلاب المقيمين بالمدن، والالتزام بالاشتراطات الصحية، وسلامة التخزين للأغذية، واتخاذ جميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها توفير أقصى درجة ممكنة تضمن الحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم، مشيرًا أن توزيع الأغذية وحجزها يتم من خلال الخدمات الالكترونية للجامعة على موقعها الرسمي، والتي أتاحت للطالب حجز التغذية في الأيام التي يرغب فيها، وتسليمها له مغلفة حفاظًا على التباعد الاجتماعي.وأكد الدكتور عصام فرحات أن الوجبات التي ينتجها المطعم المركزي تحتوى على كافة العناصر الغذائية المتكاملة علي النحو الذي يعزز من القيمة الغذائية اللازمة لبناء جسم الطالب، كما يقوم بالإشراف على انتاج الوجبات المطهية والجافة فريق عمل من الكليات المتخصصة بكلية الطب البيطري، والزراعة، بالإضافة إلى المتابعة من المتخصصين بالمدن الجامعية من أخصائي التغذية للقيام بدور فعال وإشرافي كبير، للحفاظ على ضمان وصول الوجبات طازجة للطلاب لمقار إقامتهم وعدم تعرضها للتلف.