إصابة 11 في إنقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد

أصيب منذ قليل 11 إثر إنقلاب سيارة ربع نقل بقرية غرب الموهوب بمركز الداخلة.تلقى اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا يفيد بإصابة 11 أثر إنقلاب سيارة ربع نقل بمركز الداخلة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام.وتبين إصابة بلال ياسر صبحي 5 شهور، وفوزيه حسين رفاعي 44 سنة، ومصطفي خضر محمد 68 سنة، محمد سعد بيومي 10 سنوات، ومجدي رمضان عطية 52"سنة، ومحمد مصطفى خضر 44 سنة، ومحمد فاروق حسين 40 سنة، وسامح خضر محمد 36 سنة، وزينب مبارز اسماعيل 50 سنة، وياسمين سعد محمد 19 سنة، وسناء حامد عبد الله 60 سنة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.