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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتشال جثمان محمد رمضان من ترعة برج العرب في الإسكندرية

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 07:43 م
غرق
غرق
هبه عويضه
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تمكن فريق «غواصين الخير» المتطوعين بالإسكندرية من انتشال جثمان شاب غرق في إحدى الترع بمنطقة قرى بنجر السكر ببرج العرب اليوم.

وناشد الكابتن إيهاب المالحي قائد فريق غواصين الخير، ظهر اليوم من غواصي الإسكندرية بسرعة التوجه إلى موقع غرق الشاب.

وقال المالحي لـ«الدستور» إن قد ورد استغاثة للفريق بحالة غرق لشاب يدعى محمد رمضان، يبلغ من العمر ١٨ عامًا، وموقع غرقه في إحدى الترع بمنطقة البنجر محطة ٤ على مشروع ناصر ببرج العرب.

وأوضح أنه نشر منشور بجروب الفريق مرفق به رقم أحد أهالي الشاب الغريق؛ لسرعة التواصل بين الغواصين وأسرة الشاب، مشيرا إلى تمكن فريق غواصين الخير من انتشال جثمان الغريق مساء اليوم.

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