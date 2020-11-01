أصالة تعترف في «قعدة رجالة»: «أنا رقم واحد وبس قفلت الدنيا»

اختتم برنامج "قعدة رجالة" موسمه الثالث بحلقة نارية مع النجمة أصالة، والتي اتخذت مهمة الدفاع عن المرأة، عن فكرة الخيانة، لتؤكد أن مصطلح الخيانة قد تغيّرت مفاهيمه في الفترة الأخيرة، وأصبح للرجال علاقات متعددة مع النساء تحت مسميات أخرى، وتابعت أنها قد وصلت إلى معادلتها النهائية وهي: "أنا رقم واحد وبس قفلت الدنيا".ومن ناحية أخرى حاول مقدمو البرنامج نيقولا معوض، خالد سليم وقيس الشيخ مجادلتها في دوافع الرجل التي قد تجعله يدخل في علاقة نسائية أخرى، حيث عبّر قيس الشيخ بأنها قد تكون صداقة، لا يقصد بها الرجل الخيانة، ولكن قد يفضل أن يحكي لها بعض الأشياء، بينما اتخذ نيقولا معوض اتجاهًا آخر وقال إن الرجل قد يدخل في علاقة حب تقدير، أن يدخل الرجل في علاقة أخرى كي يعرف ويقدّر قيمة زوجته.