فرص عمل جديدة في شركة ملابس جاهزة بالمحلة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات الملابس الجاهزة بالمحلة.تتضمن تلك الوظائف 15 عامل حياكة، 3 عامل أوفر، 4 عامل أرضية، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة 3 سنوات، وألا يزيد عمره عن 50 سنة، كما تطلب الشركة 2 عامل نظافة، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 50 سنة.وعلى مَن يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01000076804، والتواصل مع المدير المسئول هشام إبراهيم، أو التوجه لمقر الشركة في 25 شارع إبراهيم الباز، المحلة الغربية.