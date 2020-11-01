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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

النقد الدولي يتوقع انكماش اقتصاد أمريكا اللاتينية بسبب كورونا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 09:18 م
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
وكالات
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أشارت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن اقتصاد أمريكا اللاتينية سيسجل انكماشا كبيرا في العام الحالي بسبب جائحة كورونا.

وأعلن الصندوق اليوم الأحد أنه يتوقع أن يسجل اقتصاد القارة برمتها انكماشا بنسبة 1ر8%.

وأوضح الصندوق أن الاقتصاد البرازيلي، أكبر اقتصاد في المنطقة، سيسجل انكماشا بنسبة 5.8%، فيما تصل نسبة انكماش اقتصاد المكسيك إلى 9% واقتصاد الأرجنتين إلى 8ر11%.

وتوقع الصندوق أن يعاود اقتصاد المنطقة تحقيق نمو بنسبة 6ر3% في العام المقبل.

وتعد أمريكا اللاتينية من النقاط الساخنة لأزمة كورونا في الوقت الراهن.

ولقد تمكنت القيود الصارمة على التجول من وقف انتشار الفيروس في بعض دول القارة، لكنها أدت في الوقت نفسه إلى شلل الاقتصاد على نحو واسع.

وتتوقع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية وبحر الكاريبي أنه من الممكن أن تؤدي الجائحة في أمريكا اللاتينية إلى زيادة الفقراء في القارة بواقع 4ر45 مليون شخص آخر ليرتفع عددهم إلى 9ر230 مليون شخص.

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