علاء قوقة يقدم ورشة عن «حرفية الممثل» بمهرجان شرم الشيخ الدولي

يقدم الفنان والدكتور علاء قوقة، ورشة "حرفية الممثل"، ضمن ورش مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الخامسة، برئاسة الفنان مازن الغرباوي، ورئاسة شرفية للفنانة القديرة سميحة أيوب.مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي فتح باب المشاركة في الورشة لكل الشباب من جمهورية مصر العربية ومحافظاتها المختلفة من خلال استمارة مشاركة واختبار، يتم خلاله اختيار الشباب، تحدد موعده يوم 3 نوفمبر الساعة الرابعة عصرا بمقر المجلس الأعلى للثقافة، وتعقد الورشة أيام 17 و18 و19 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ ضمن فعاليات المهرجان.ويقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والهيئة الدولية للمسرح ITI UNESCO برئاسة المهندس محمد سيف الأفخم.