مدير «بحوث الفيوم»: لدينا خطة لإعادة الذهب الأبيض لعرشه

أعلن الدكتور سامح عبده مدير محطة البحوث الإقليمية بالفيوم، بدء موسم جني محصول القطن بمحطة البحوث الإقليمية بالفيوم.وقال "عبده"، إن ما نشهده اليوم هو نتاج تجارب لمعهد بحوث الأراضي والمياه قسم المقننات المائية، تحت إشراف الدكتور فراج ربيع، والدكتورة نسرين، وهذه التجارب تنفذ فى البحوث الإقليمية بالفيوم لتحديد أوفق معاملة لترشيد استخدام المياه في الري تحت ظروف محافظة الفيوم وأنسب مكافحة حيوية المناسب لكل منطقة، وأن هناك توجيهات من القيادة السياسية في مصر والحكومة الحالية، بالنهوض بمحصول القطن وتشجيع الفلاحين على زراعته، لزيادة المساحات المنزرعة به.وأوضح أنه لا يزال الذهب الأبيض المحصول الأشهر من بين المحاصيل المصرية، إلا أن هناك خطة تقوم بها وزارة الزراعة لعودة الذهب الأبيض إلى عرشه.