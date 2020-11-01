أحمد فتحي: أكره تصنيفي كـ«كوميديان» وأعشق التراجيدي

أعرب الفنان أحمد فتحي عن سعادته الشديدة بنجاح فيلم "الغسالة" الذي شارك في بطولته بجانب هنا الزاهد وأحمد حاتم، وطُرح خلال الأيام الماضية بالسينمات محققًا إيرادات عالية.وقال "فتحي" لـ"الدستور" إنه تفائل بنجاح الفيلم لما فعلوه من اجتهاد ليخرج على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن التوفيق من الله عز وجل وهو ما يجعله واثق دائمًا من خطواته، متمنيًا أن يظل عند حسن ظن الجمهور.وعن تصنيفه كـ"كوميديان"، أعرب أحمد فتحي عن استيائه من هذا اللقب، رافضًا أن يتم تصنيفه كـ"كوميديان" فقط، مؤكدًا أنه ممثل ويستطيع تقديم كل الأدوار بشكل كامل، لافتًا إلى أنه يحب نوعية الدراما التراجيدي، وخير مثال دوره في مسلسل "حالة عشق" الذي ظهر خلاله بدور شاب شرير وجاد، وكذلك فيلمه "ساعة رضا" الذي ظهر خلاله بدور إنساني تعاطف معه الجمهور.