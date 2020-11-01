بـ6 ملايين جنيه.. معلومات عن سيارة محمد رمضان الجديدة «رولز رويس»

نشر الفنان المصري محمد رمضان صورًا جديدة لسيارته الجديدة من نوع رولزرويس كولينان بلاك بادج موديل 2020.«الدستور» تستعرض معلوممات عن تلك السيارةالتصميم الخارجي لـ نسخة Black Badge جاء بشبك أمامي معتم وتخفيف لدرجة اللون الأسود بجنوط معدنية مقاس 22 إنش، مع مكابح حمراء وخطوط صفراء، ولمسات صفراء على المقاعد ولوحة القيادة وألواح الأبواب، فيما يطغى اللون الأسود على الجلود التي تغطي داخلية السيارة، وتتوفر كولينان بالسقف المضاء بالنجوم، والذي يحتوي على 1،344 من أسلاك الألياف البصرية.أما ميكانيكيًا تعتمد كولينان Black Badge على محرك V12 بسعة 6.75 لتر بقوة 592 حصانا و900 نيوتن.متر من عزم الدوران بزيادة تبلغ 29 حصانا و37 نيوتن.متر من عزم الدوران عن الفئة الأساسية، وتتسارع إلى 96 كمس في 4.9 ثانية فقط، وتبلغ السرعة القصوى 250 كمس، وطورت رولز رويس نظام التعليق والمكابح، مع إضافة تقنية Intuitive Throttle التي توفر نقل أكثر سرعة في ناقل الحركة بـ 8 سرعات، مع توفير ذراع ناقل الحركة بزر منخفض يغير من صوت العادم.ويبدأ سعر رولز رويس كولينان Black Badge من 382،000 دولار أي ما يعادل 1،430،000 ريال، ويعادل 6 ملايين جنيه مصري.