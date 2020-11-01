البيت الأبيض يرفض تحذيرات شديدة من فاوتشي بشأن جائحة كورونا

أصدر أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، تحذيرًا شديدًا بشأن استعداد البلاد لمواجهة جائحة فيروس كورونا، محذرًا من أوقات عصيبة مقبلة.وقال فاوتشي، في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إننا "نتعرض للكثير من الأذى.. الوضع ليس جيدًا".وقال فاوتشي إنه "من سوء الطالع أنك تدخل موسمي الخريف والشتاء، والناس تتجمع في أماكن مغلقة. ربما لا تكون في وضع أسوأ من ذلك".وسجلت الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي رقمًا قياسيًا جديدًا بعدد إصابات بلغ حوالي 98 ألف حالة في يوم واحد. كما يرتفع مجددًا عدد الوفيات والمرضى الذين يتم علاجهم بالمستشفيات.وقلل ترامب من أهمية هذه البيانات، متهمًا الأطباء بإدراج وفيات بأمراض السرطان والقلب بشكل زائف كوفيات بمرض كوفيد-19، من أجل تحقيق مزيد من الأموال على حد زعمه.وندد منافسه الديمقراطي في الانتخابات جو بايدن بحدة بتصريحات الرئيس، مشيدًا بموظفي الرعاية الصحية.ورفضت أليسا فرح، وهي متحدثة باسم البيت الأبيض، انتقادات فاوتشي، وأشارت إلى أنه يجب عليه أن يكون أكثر حذرًا في تصريحاته العامة بشأن كيفية تعامل الإدارة مع الجائحة.وقالت فرح لقناة "فوكس نيوز" إن "هناك بعض الخلاف بين الأطباء حول فريق عمل الرئيس. لكن هذا بالضبط هو سبب اعتقادي أننا تمكنا من الوصول إلى جهد استجابة قوي. إنك تسمع من كلا الجانبين".وأشارت إلى سكوت أطلس، وهو مستشار آخر لترامب بشأن فيروس كورونا، حيث يريد إعادة فتح البلاد بشكل سريع. وأطلس طبيب لكنه ليس خبيرًا في الأمراض المعدية، ويبدو أنه قد تم ضمه للإدارة لتوافق آرائه مع آراء ترامب.