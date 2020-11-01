رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 01 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء باكستان: سنمنح وضعا خاصا لجزء من كشمير

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 06:48 م
عمران خان
عمران خان
وكالات
طباعة
قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الأحد إن حكومته ستمنح وضعا خاصا مؤقتا لجزء من كشمير، مما أثار إدانة الهند التي تعارض منذ فترة طويلة أي تغييرات تجريها إسلام أباد من هذا القبيل.

وسينطبق اقتراح خان على جلجت بالتستان، التي تمثل الرابط البري الوحيد لباكستان مع الصين، وهي الجزء الشمالي من منطقة كشمير الأكبر. وتطالب كل من دلهي وإسلام اباد بالحق في السيطرة على كامل كشمير وذلك منذ استقلال باكستان قبل 73 عاما، وقد خاضتا حربين على الإقليم.

وقال خان في كلمة ألقاها في مدينة جلجت "اتخذنا قرارا بمنح وضع إقليمي مؤقت لجلجت بالتستان وهو مطلب هنا منذ فترة طويلة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أنوراج سريفاستافا إن دلهي "ترفض بشدة محاولة باكستان إدخال تغييرات مادية على جزء من الأراضي الهندية الواقعة تحت احتلالها غير القانوني والقسري".

وفي العام الماضي، أثارت الهند غضب باكستان بإعلانها تغييرات في وضع كشمير وسحب بعض امتيازات المنطقة. وعلى الرغم من أن المسؤولين الباكستانيين لم يربطوا بين الخطوة الهندية السابقة ومقترحات خان، فمن المرجح أن يُنظر إلى الإجراء الباكستاني في البلدين على أنه رد انتقامي جزئي.

موضوعات متعلقة

غلق طريق «سوهاج- سفاجا» بسبب الطقس السيئ

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارًا.. والقاهرة 27 درجة

الأمطار الغزيرة تعزل البحر الأحمر بعد إغلاق 3 طرق

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 1-11-2020

الصور

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد نظام التعليم الهجين بكلية طب الأسنان

image description

وكيل تعليم دمياط يؤكد بدء مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية

image description

لإجراء فحص BCR.. زحام شديد على مستشفى حميات دمياط

image description

جامعة أسيوط تفوز بالمركز الثاني في مسابقة مؤسسة شباب القادة‪

image description

تحرير 1445 محضرا تموينيا في حملة مكبرة على الأسواق بأسيوط

الأكثر قراءة

اللجنة العامة بالبرلمان توافق على قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ 3 أشهر

النيابة تكشف تفاصيل وفاة شخص دفاعًا عن ابنة شقيقته بالإسكندرية

السيسى يوجه بمراعاة إجراءات مواجهة كورونا للعاملين بالعاصمة الإدارية

«أمه سلمته».. تفاصيل جديدة فى ضبط الطفل المتهم بصدم رجل مرور

إنفوجراف

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

image description

جامعة الملك سلمان.. أول جامعة متكاملة فى جنوب سيناء (إنفوجراف)

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2020

جزرة بلا عصا لعمالقة القطاع الرقمي في إيرلندا

عالم روسي: من يرتدون النظارات يصابون بكورونا بمعدل أقل 5 مرات

منظومة توجيه إلكترونية للطائرات المسيرة لمراقبة البطاريق في أنتاركتيكا

أيام زمان

«شوف سبحان الله».. حكاية جثة ظلت 4 أشهر تحت سرير مصطفى محمود

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
د.أحمد الخميسى
نحن والإسلام وفرنسا
ماجد حبته
أزمة فرنسا.. القرد والقرداتى
المزيد

الثقافة

جديد ميريت الثقافية تناقش «قوة الضعف.. الإنسان نموذجًا»

3 روايات بعيون طفل تصدرها «العربي للنشر»

بعد غد.. انطلاق المؤتمر الأدبي لإقليم شرق الدلتا بكفر الشيخ

«كورونا» يستحوذ على أنشطة البرنامج الثقافي للمركز الفرنسي