رئيس وزراء باكستان: سنمنح وضعا خاصا لجزء من كشمير

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الأحد إن حكومته ستمنح وضعا خاصا مؤقتا لجزء من كشمير، مما أثار إدانة الهند التي تعارض منذ فترة طويلة أي تغييرات تجريها إسلام أباد من هذا القبيل.وسينطبق اقتراح خان على جلجت بالتستان، التي تمثل الرابط البري الوحيد لباكستان مع الصين، وهي الجزء الشمالي من منطقة كشمير الأكبر. وتطالب كل من دلهي وإسلام اباد بالحق في السيطرة على كامل كشمير وذلك منذ استقلال باكستان قبل 73 عاما، وقد خاضتا حربين على الإقليم.وقال خان في كلمة ألقاها في مدينة جلجت "اتخذنا قرارا بمنح وضع إقليمي مؤقت لجلجت بالتستان وهو مطلب هنا منذ فترة طويلة".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أنوراج سريفاستافا إن دلهي "ترفض بشدة محاولة باكستان إدخال تغييرات مادية على جزء من الأراضي الهندية الواقعة تحت احتلالها غير القانوني والقسري".وفي العام الماضي، أثارت الهند غضب باكستان بإعلانها تغييرات في وضع كشمير وسحب بعض امتيازات المنطقة. وعلى الرغم من أن المسؤولين الباكستانيين لم يربطوا بين الخطوة الهندية السابقة ومقترحات خان، فمن المرجح أن يُنظر إلى الإجراء الباكستاني في البلدين على أنه رد انتقامي جزئي.