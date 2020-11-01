ندوة حول الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية بـ«شمال الجيزة»

عقد كيان منارة المحامين ندوة حول الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية للمحامين، بالتعاون مع نقابة شمال الجيزة والأكاديمية العربية لفض المنازعات، تحت رعاية وليد سرحان القائم بأعمال نقيب محامي شمال الجيزة، وإشراف عمرو حامد المحامي رئيس كيان منارة المحامين.عقدت الندوة في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بمقر نقابة محامي شمال الجيزة الكائن في ٦ شارع العلمين ميدان الكيت كات خلف وزارة الثقافة، وحضرها أكثر من 250 محاميا حيث تم تقديم شهادات معتمدة للحضور.حاضر في الندوة الدكتور شعبان علم الدين، أستاذ القانون الدولي، وأول قاض مصري بالمحكمة الدولية العليا لتسوية المنازعات بلندن، والدكتورة نورا إبراهيم، دكتوراه في القانون الدولي، ونائب رئيس الأكاديمية العربية لفض المنازعات.حصل المشارك خلال الندوة على شهادة معتمدة من نقابة محامي شمال الجيزة، وكيان منارة المحامين، والأكاديمية العربية لفض المنازعات، إضافة إلى عمل محفظة إلكترونية من بنك القاهرة مجانا، وتحميل الفلاشه القانونية مجانا.