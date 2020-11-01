37 وفاة و3259 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، تسجيل 37حالة وفاة، و3259 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.وأوضحت الصحة الأردنية في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن عدد الوفيات فيروس كورونا ارتفع إلى 866، والإصابات إلى 75866 إصابة منذ بدء الجائحة.وأضافت أن عدد الحالات التي دخلت للعلاج في المستشفيات المعتمدة 218 حالة، فيما غادرت 140 حالة المستشفيات بعد شفائها.