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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

وصول أول فوج معتمرين من إندونيسيا وباكستان إلى السعودية

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 06:45 م
المعتمرين
المعتمرين
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استقبلت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية اليوم، أول فوج من المعتمرين القادمين من إندونيسيا وباكستان، بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الخطوة تأتي تنفيذًا للتوجيهات بالسماح لأداء العمرة والزيارة تدريجيًا وفق أربع مراحل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حفاظًا على صحة الإنسان، واستجابة لتطلّع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة.

وأشارت الوزارة إلى أن المعتمرين سيخضعون فورًا للعزل الطبي الذي سيستمر ثلاثة أيام قبل أداء مناسك العمرة في فنادق مؤهلة، حيث قامت الوزارة بوضع المعايير والضوابط لجميع مزودي الخدمات وشركات العمرة لضمان تطبيق أقصى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.

وبحسب الخطة الإستراتيجية التي وضعت من قبل الجهات الحكومية فستشهد المرحلة الثالثة من مراحل عودة العمرة والزيارة وأداء الصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي 20 ألف معتمر و60 ألف مصلٍ و19،500 زائر في اليوم الواحد، وسيتم تنظيم دخولهم إلى الحرمين الشريفين بحسب المواعيد المعتمدة من تطبيق "اعتمرنا" ووفق الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وفي ظل الظروف التي يشهدها العالم جراء الجائحة، دعت وزارة الحج والعمرة المعتمرين والزوار والمصلين من داخل المملكة وخارجها للتقيد باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية كارتداء الكمامة والتعقيم المستمر لليدين والحفاظ على التباعد المكاني منذ وصولهم وحتى مغادرتهم بعد الانتهاء من أداء مناسكهم.

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