1.8 مليار إسترليني.. دعم مالي للنقل العام في لندن

خصصت الحكومة البريطانية حزمة إنقاذ بقيمة 1.8 مليار جنيه إسترليني (3ر2 مليار دولار) بهدف مساعدة خدمة النقل العام في لندن على تجاوز جائحة فيروس كورونا.وقال عمدة لندن صادق خان اليوم: «هذه ليست صفقة مثالية لكننا كافحنا بشدة للوصول إلى أفضل مكان ممكن».وقال إنه كان يرغب في الحصول على مزيد من الدعم من الحكومة للنقل في لندن، لكنه تمكن على الأقل على تجنب إجراءات "غير حكيمة وقاسية"، تشمل رفع الأسعار.