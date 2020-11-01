نائب «الشيوخ» بالمنوفية ينظم احتفالية لذوي الهمم في ذكرى المولد النبوي

نظم محمد توفيق الجمل عضو مجلس الشيوخ بمحافظة المنوفية عن حزب مستقبل وطن، احتفالية لذوي القدرات والهمم، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، لبث روح حب الوطن والولاء له في نفوس ذوي الهمم.وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة عن هذه المناسبة العطرة، ثم تقديم عروض ترفيهية وفقرات غنائية، وتفاعل معها ذوي الهمم بشكل كبير وحازت على إعجابهم، كما أشعلت حماسهم الأغاني الوطنية والمتنوعة.وفي ختام الحفل ألقى الضيوف كلمتهم، وتم تكريم 400 من المميزين من ذوي الهمم ومن لهم دور إيجابي في مساعدة ودعم ذوي الهمم، وقامت بتنظيم الحفل نشوي السقا، عضو حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية، وشارك الدكتور عبدالمنعم ناصف مدير مستشفى منوف العام والذي تبني علاج كافة الحالات غير القادرة وعمل الفحوصات والعمليات اللازمة مجانًا.وقدم محمد توفيق الجمل عضو مجلس الشيوخ عن المحافظة، تهانيه القلبية لشعب المنوفية الكريم بمناسبة المولد النبوي الشريف، معربًا عن سعادته البالغة لمشاركته في الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة، مطالبا الجميع بضرورة العمل والإتقان والاجتهاد ونشر الخير والمحبة والسلام وأن نتكاتف جميعًا فى سبيل تحقيق رفعة وطننا الغالي مصر.وقال إن الاحتفال بذكري المولد النبوي الشريف هي ذكرى عطرة نستلهم منها قيما سامية في العمل والكفاح والصبر على الشدائد ونشر المحبة والسلام ونبذ العنف والتطرف والإرهاب، مقدما التهنئة بتلك المناسبة لكافة أبناء المحافظة والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية، ولكافة ذوي الهمم المشاركين.وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه يسعى لتحقيق إعادة البسمة على وجوه ذوي الهمم ومحو أي أثار سلبية بداخلهم ودعمهم وتشجيعهم، لأنهم ليسوا أقل من أحد بل لهم دور فعال ومؤثرين في المجتمع ومنتجين، مشيرا إلى احتضانهم ودعمهم ورعايتهم ليكون لهم دور فعال في المجتمع.وأعلن خلال الحفل، إنشاء رابطة لذوي الهمم على مستوي محافظة المنوفية واشهارها قانونا للوقوف على احتياجات ذوي الهمم وتوفيرها وكذلك استغلال كافة طاقاتهم ودمجها في المجتمع فضلا عن العديد من الأهداف الأخرى التي سوف تحددها اللوائح والقواعد المنظمة لعمل الرابطة، بالإضافة إلى تبني علاج كافة الحالات غير القادرة وعمل الفحوصات والعمليات اللازمة مجانًا.