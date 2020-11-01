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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

التوقعات الفلكية الخاصة بشهر نوفمبر لمواليد الأبراج

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:11 م
الأبراج
الأبراج
سلمى بدر
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تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد التوقعات الفلكية لمواليد الأبراج الخاصة بشهر نوفمبر لعام 2020 على النحو التالي:

- برج الحمل:
عمليا: سيجتاز مواليد برج الحمل هذا الشهر صعوبات كبيرة مما يزعجهم وسوف تحل مشاكلهم ويبدأون بخطى ثابتة.
عاطفيا: يجب ان يستخدموا ميزة هذا الشهر للتصالح مع الشركاء القدامى أو التعرف على شريك جديد.

- برج الثور:
عمليا: سيمر مواليد برج الثور بشهر صعب، خلال هذا الشهر لديهم العديد من المتطلبات والمسئوليات على جميع المستويات.
عاطفيا: هو أحد أفضل الشهور لخطوبتهم لذلك يجب أن يفكروا في كيفية إكمال العلاقة والحفاظ على استقرارها عاطفيا.

- برج الجوزاء:
عمليا: سيبدأ مواليد برج الجوزاء عمل جديد، الأمر الذي يجلب لهم مسئوليات جديدة ويتطلب منهم الترتيب والتنظيم لتحقيق النجاح.
عاطفيا: لقد حظوا بشهر جيد يمكن أن يدعمهم عاطفيا، وستبقى علاقتهم في حالة جيدة.

- برج السرطان:
عمليا: يجب على مواليد برج السرطان إعادة تنظيم شئونهم هذا الشهر وتحسين جميع علاقاتهم وسيقومون بحل العديد من المشاكل.
عاطفيا: هو شهر جيد لعلاقتهم وقد يكون هناك عودة الحب مع الشريك الماضي، خاصة في بداية الشهر.

- برج الأسد:
عمليا: سيكون لدى مواليد برج الأسد الكثير من العمل الذي يجب عليهم القيام به هذا الشهر، مما سيجعل حياتهم المهنية والأسرية أفضل.
عاطفيًا: علاقتهم العاطفية في حالة جيدة في نهاية الشهر، لذلك يجب تأجيل الأمور حتى لا تصبح مشكلة في البداية والتأكد من أن كل شيء سيكون في صالحهم.

- برج العذراء:
عمليا: مر شهر بطيئ وعاني مواليد برج العذراء من العديد من المشاكل المالية التي اثرت عليهم وعلى حياتهم المهنية وهذا الشهر هو وقت مناسب للقدرة على التواصل والسفر وتحقيق النجاح.
عاطفيًا: هذا شهر مميز للعلاقة مع الشريك.

- برج الميزان:
عمليا: مواليد برج الميزان في شهر فيه الكثير من التقلبات ولا يوجد به استقرار في العمل سيكون هناك دعم مالي يجب ان يستفادوا من الفرص، فقد يصلون إلى مرحلة الثروة.
عاطفيًا: هذا الشهر جيد عاطفيا لهم خاصة عندما يظهر كوكب الزهرة في برجهم، مما يمنحهم سحر وجاذبية للجنس الآخر.

- برج العقرب:
عمليا: سيشعر مواليد برج العقرب أن كل شيء ليس جيد بالنسبة لهم، ولكن هذا الشهر سيكون مليئ بالتغيرات الإيجابية والفرص المهمة وسيتخلصون من بعض المتاعب.
عاطفيا: هم في شهر جيد ولكن يرجى دائما التفكير في تجديد حبهم لأن هذا سيجعل اختياراتهم أفضل ويزودهم بدعم عاطفي قوي.

- برج القوس:
عمليا: مازال مواليد برج القوس يشعرون بالتهميش والوحدة، وهناك فجوة لا يعرفون سببها، ستجلب لهم بعض التأخير والاستياء ولكن هذا مؤقت فقط.
عاطفيا: في بداية الشهر ستكون هناك حالة من التقلب يجب الانتباه إلى لها ولكن بنهاية الشهر قد يدخل حب جديد حياتهم.

- برج الجدي:
عمليا: مر مواليد برج الجدي بفترة مهنية مهمة وسيجلب لهم هذا الشهر علاقات كبيرة وسيجدون انفسهم محاطين بجميع الأصدقاء الذين يدعمونهم.
عاطفيا: قد تزداد شهور الحب والإعجاب من خلال الصداقة لذلك يجب ان يوجهوا مشاعرهم لمن يستحقها.

- برج الدلو:
عمليا: مواليد برج الدلو في بداية شهر مهم سينتقلوا إلى مكان آخر ويجب تقوية علاقتهم مع المسئولين فهناك المنصب في انتظارهم.
عاطفيا: هم في أفضل وقت للحفاظ على علاقة عاطفية جيدة مع شركائهم.

- برج الحوت:
عمليا: شهر نوفمبر بالنسبة لمواليد برج الحوت هو شهر سفر ويعتبر شهر جيد للتقرب من الأصدقاء.
وسيكونوا قادرين على اتخاذ قرارات مهنية هامة.
عاطفيا: من الأوقات العاطفية الجيدة التي تسمح لمواليد برج الحوت بالحصول على علاقة جديدة، والتي يمكن أن تغير وجهة نظرهم في الحب والاستقرار.

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