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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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ألمانيا: واحد من كل 10 مكاتب صحية يعاني أعباء زائدة بسبب كورونا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 06:52 م
معهد روبرت كوخ
معهد روبرت كوخ
وكالات
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أعلن معهد روبرت كوخ، لأبحاث الفيروسات في ألمانيا، أن 38 مكتبا صحيا من إجمالي نحو 400 مكتب صحي في البلاد يعاني أعباء زائدة، في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المعهد أنه بهذا فإن نحو واحدا من كل عشرة مكاتب، وصل بحلول 30 من أكتوبر الماضي إلى أقصى قدراته على العمل،أو من المحتمل أن يصل إلى ذلك في غضون الأيام المقبلة، وكان عدد هذه المكاتب قد بلغ 22 مكتبا في العشرين من الشهر الماضي، وأشار المعهد إلى أن هذه المكاتب تم تقسيمها إلى ثلاث فئات تبعا لدرجة الأعباء الزائدة.

وأعلن المعهد اليوم عن تسجيل أكثر من 19 ألف حالة إصابة جديدة في غضون يوم واحد، لتسجل الحصيلة اليومية ذروة جديدة، وستشهد البلاد اعتبارا من غد قيودا صارمة على الحياة العامة لمدة أربعة أسابيع، وذلك بغرض كسر الموجة الثانية للوباء.

كما تهدف السلطات من هذه التدابير بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على قدرات العمل في وحدات الرعاية المركزة.

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