اتحاد المقاولين العرب يشارك في خطة التنمية المستدامة 2030

أعلن المهندس حمدي شحاتة، الأمين العام لاتحاد المقاولين العرب، مشاركة الاتحاد في اللجنة الفنية الاستشارية لمجلس الوزراء العرب بجامعة الدول العربية.وتضمن الاجتماع عدة موضوعات أبرزها تبادل المعلومات بين الدول العربية حول مشاريع الإسكان والتشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان والتعمير، إضافة إلى أن جدول الأعمال شمل مناقشة إعادة تأهيل المدن العربية التي تأثرت بالحروب والكوارث الطبيعية حول السكن الاجتماعي ودعم جهود اليمن في إعادة الإعمار.أوضح شحاتة أنه سيتم متابعة تنفيذ دور التحالف العالمي للبناء والتشييد وفتح مصانع ومعامل لشركات المقاولات بدول عربية، والعمل على تطوير إنتاج الأدوات المحلية الخاصة بقطاع التشييد والبناء والإنشاءات العمرانية.وأضاف الأمين العام للاتحاد أنه تم مناقشة آخر مستجدات بشأن الانتهاء من تنفيذ الموقع الإلكتروني لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والتعاون العربي فى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والتعاون العربي مع المجتمعات الإقليمية بالدول العربية فى مجال الإسكان والتعمير.واستعرض «شحاتة» قيام اللجنة الفنية بمجلس الوزراء العرب خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضاريّة، والتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والاتحادات العربية ذات الصلة ودعم الصومال في مجال تدريب الكوادر بقطاع الإسكان والتعمير، كما يتم مناقشة جائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وكذلك الاحتفال بيوم الإسكان العربي.كما أكد شحاتة أنه من المقرر أن ترفع اللجنة الفنية تقريرًا بنتائج أعمالها إلى اجتماع المكتب التنفيذي رقم 85 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، ليتم عرضها على الدورة القادمة لمجلس.