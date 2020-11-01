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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند من بين الدول التي بها أدنى عدد إصابات بكورونا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 09:20 م
كورونا في الهند
كورونا في الهند
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أعلنت وزارة الصحة الهندية الاتحادية أن الهند من بين الدول حول العالم التي لديها أدنى عدد إصابات بـ (كوفيد-19) لكل مليون نسمة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الأحد - أنه "مع الانخفاض المستمر في حالات الإصابة النشطة، فإن عدد الحالات لكل مليون نسمة في الهند تعد من بين أدنى الأعداد التي يتم تسجيلها في العالم، ويبلغ متوسط الحالات المصابة في الهند لكل مليون نسمة 5 آلاف و930 حالة".

وأشارت الوزارة إلى أن حالات الإصابة النشطة التي يتم تسجيلها يوميًا بالهند ظلت أقل من 600 ألف حالة لليوم الثالث على التوالي، الأمر الذي لا يمثل سوى 6.97% من إجمالي عدد الحالات التي أصيبت بالفيروس في البلاد، ما يدل على انخفاض منتظم لإجمالي نسبة الحالات.

ويبلغ عدد الإصابات النشطة في البلاد 570 ألفًا و458 حالة في الوقت الحالي، كما أن وزارة الصحة الهندية أعلنت - في وقت سابق اليوم - تسجيل 46 ألفا و964 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و470 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما بلغ العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد 8 ملايين و184 ألفا و83 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 122 ألفا و111 حالة.

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