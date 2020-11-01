رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 01 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«هزيمة مذلة».. «أحوال» تكشف سر عداء أردوغان مع الغرب

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 07:48 م
أردوغان
أردوغان
إسراء صلاح الدين
طباعة
أكد موقع "أحوال" التركي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول محو هزيمة العثمانيين المذلة أمام الأوروبيين، حيث صاغ عقيدة سياسية جديدة، وأخذ القومية التركية القوية لمصطفى كمال أتاتورك وصبها بطموح عثماني جديد انتقامي وأجندة إسلامية متطرفة.

وأوضح الموقع التركي أن هذا ولّد شعورًا بالعمل غير المنجز تطلع من خلال أردوغان إلى استعادة الأراضي التي كانت تحت حكم الإمبراطورية العثمانية القديمة للحكم التركي.

وتابع: أدت هذه القومية الجديدة أيضًا إلى سعي أردوغان لاستخدام حكومته كوصي على الشعوب التركية، ويتجلى ذلك بشكل واضح في دعمه لأذربيجان في التصعيد الأخير في منطقة ناغورني قرة باغ المتنازع عليها.

وأوضح الموقع أنه لا تزال أصداء اتفاقيتي سيفر ولوزان تتردد في جميع أنحاء أروقة السلطة في أنقرة، اعتقادًا منهم أن سقوط الإمبراطورية العثمانية كان بسبب عدم قدرتها على تأمين السيادة البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط، وابتكر الضباط العسكريون في عام 2006 مفهوم "الوطن الأزرق"، الذي يدعي السيادة على مساحات شاسعة من بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط.

موضوعات متعلقة

النيابة تكشف تفاصيل وفاة شخص دفاعًا عن ابنة شقيقته بالإسكندرية

«ضربة قوية».. لماذا اختار ماكرون الجزيرة للحديث حول أزمة الإساءة للنبي؟

الأمطار الغزيرة تعزل البحر الأحمر بعد إغلاق 3 طرق

«الوطنية للانتخابات» تعلن إجراءات المرحلتين الأولى والثانية لـ«النواب»

الصور

image description

محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا موسعًا مع مسئولي الصحة

image description

«صحة أسيوط»: 50 فرقة للكشف على طلاب المدارس

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد نظام التعليم الهجين بكلية طب الأسنان

image description

وكيل تعليم دمياط يؤكد بدء مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية

image description

لإجراء فحص BCR.. زحام شديد على مستشفى حميات دمياط

الأكثر قراءة

لحظات رعب.. اللقطات الأولى لحادث البدرشين المروع (فيديو)

إصابة 11 في إنقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد

طبيب مؤمن زكريا يكشف عن تطورات حالته الصحية

النيابة تكشف تفاصيل وفاة شخص دفاعًا عن ابنة شقيقته بالإسكندرية

إنفوجراف

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

image description

جامعة الملك سلمان.. أول جامعة متكاملة فى جنوب سيناء (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

حرائق الغابات الأمازون في البرازيل زادت في أكتوبر

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2020

جزرة بلا عصا لعمالقة القطاع الرقمي في إيرلندا

عالم روسي: من يرتدون النظارات يصابون بكورونا بمعدل أقل 5 مرات

أيام زمان

«شوف سبحان الله».. حكاية جثة ظلت 4 أشهر تحت سرير مصطفى محمود

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا اختار ماكرون الجزيرة؟
د. منى حلمى
مشرط «الطاعة» هو أخطر وأقسى نوع من «الختان»
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
المزيد

الثقافة

الموافقة على تنظيم معرض جامعة السادات الثالث للكتاب

تفاصيل معركة «المسحراتي» بين حداد وقاعود ومكاوي

إذاعة حفلات مهرجان الموسيقى العربية تليفزيونيا بدءا من اليوم

جديد ميريت الثقافية تناقش «قوة الضعف.. الإنسان نموذجًا»