«هزيمة مذلة».. «أحوال» تكشف سر عداء أردوغان مع الغرب

أكد موقع "أحوال" التركي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول محو هزيمة العثمانيين المذلة أمام الأوروبيين، حيث صاغ عقيدة سياسية جديدة، وأخذ القومية التركية القوية لمصطفى كمال أتاتورك وصبها بطموح عثماني جديد انتقامي وأجندة إسلامية متطرفة.وأوضح الموقع التركي أن هذا ولّد شعورًا بالعمل غير المنجز تطلع من خلال أردوغان إلى استعادة الأراضي التي كانت تحت حكم الإمبراطورية العثمانية القديمة للحكم التركي.وتابع: أدت هذه القومية الجديدة أيضًا إلى سعي أردوغان لاستخدام حكومته كوصي على الشعوب التركية، ويتجلى ذلك بشكل واضح في دعمه لأذربيجان في التصعيد الأخير في منطقة ناغورني قرة باغ المتنازع عليها.وأوضح الموقع أنه لا تزال أصداء اتفاقيتي سيفر ولوزان تتردد في جميع أنحاء أروقة السلطة في أنقرة، اعتقادًا منهم أن سقوط الإمبراطورية العثمانية كان بسبب عدم قدرتها على تأمين السيادة البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط، وابتكر الضباط العسكريون في عام 2006 مفهوم "الوطن الأزرق"، الذي يدعي السيادة على مساحات شاسعة من بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط.