كنائس شبرا الشمالية: نقف على مسافة واحدة من مرشحي «النواب»

أعلن الأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، ومجمع الآباء كهنة المنطقة، أنهم يقفون على أرضية مشتركة وعلى بعد واحد من جميع مرشحي مجلس النواب، ويشجبون كل من يزج باسم الكنيسة في دعاية انتخابية كاذبة لحساب مرشح دون آخر أو يساء بها لمرشح من المرشحين.ودعا الأنبا أنجيلوس، في بيان له شعب حي الساحل أن يدرسوا ويستمعوا جيدًا للمرشحين للمجلس ويختارون من يرتاح له ضمائرهم.واختتم أسقف عام كنائس شبرا الشمالية بيانه قائلًا "نشجع الجميع على أداء الواجب الوطني بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات فهو حق لهم يجب أن يتمسكوا به، وبواسطته يتم إرتقاء الأوطان الله يبارك مصرنا الحبيبة وقيادتها وشعبها".