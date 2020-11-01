رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 01 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سلوفاكيا: نصف السكان خضعوا لاختبار كورونا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:11 م
اختبار كورونا
اختبار كورونا
أ ش أ
طباعة
أعلنت السلطات في سلوفاكيا، اليوم الأحد، أن ما يقرب من نصف سكان البلاد خضعوا لاختبار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أول أيام برنامج الاختبار الوطني الذي يستمر لمدة يومين، في محاولة للسيطرة على الفيروس دون مزيد من إجراءات الإغلاق.

وأظهرت البيانات الرسمية أن من بين 2،58 مليون سلوفاكي خضعوا للاختبار، أمس السبت، جاءت نتيجة اختبار 25 ألفا و850 (ما يعادل 1%) إيجابية ويجب أن يخضعوا للحجر الصحي، بحسب ما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية في نسختها الإلكترونية.

ويشارك في تنفيذ البرنامج أكثر من 40 ألفا من الأطباء وفرق الدعم من الجيش والشرطة والإداريين والمتطوعين في حوالي 5 آلاف موقع لإجراء المسحات، حيث تهدف الدولة البالغ تعداد سكانها 5،5 مليون نسمة، إلى اختبار أكبر عدد ممكن من المواطنين، باستثناء من تقل أعمارهم عن 10 سنوات.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا البرنامج هو الأول من نوعه في العالم في دولة بهذا الحجم، ويحظى بمتابعة من جميع أنحاء العالم لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يقدم نهجا بديلا في التعامل مع الجائحة.

ورغم أن الاختبارات مجانية وطوعية، فإن حكومة سلوفاكيا ستفرض حظرا على من لا يشاركون فيه، ويتضمن ذلك حظرا على ذهابهم إلى العمل.

وقال رئيس الوزراء إيجور ماتوفيتش في مؤتمر صحفي "الحرية يجب أن تتماشى مع المسؤولية تجاه أولئك الذين هم الأضعف بيننا، مرضى الأورام وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض أخرى".

وكانت سلوفاكيا قد سجلت خلال الموجة الأولى من كوفيد-19 بضعة آلاف فقط من حالات الإصابة بعد فرض قيود سريعة، لكن الحالات ارتفعت في الأسابيع الأخيرة.

وسجلت البلاد اليوم الأحد 2282 حالة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 59 ألفا و946 حالة لا تشمل تلك التي تم اكتشافها في إطار البرنامج الوطني، كما سجلت البلاد 219 وفاة جراء الفيروس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 1-11-2020

النيابة تكشف تفاصيل وفاة شخص دفاعًا عن ابنة شقيقته بالإسكندرية

النائب العام يأمر بالتحقيق فى واقعة تعدى طفل على فرد شرطة مرور

تأجيل دعوى مرتضى منصور ضد قرار «الأوليمبية» لـ22 نوفمبر

الصور

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد نظام التعليم الهجين بكلية طب الأسنان

image description

وكيل تعليم دمياط يؤكد بدء مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية

image description

لإجراء فحص BCR.. زحام شديد على مستشفى حميات دمياط

image description

جامعة أسيوط تفوز بالمركز الثاني في مسابقة مؤسسة شباب القادة‪

image description

تحرير 1445 محضرا تموينيا في حملة مكبرة على الأسواق بأسيوط

الأكثر قراءة

النيابة تكشف تفاصيل وفاة شخص دفاعًا عن ابنة شقيقته بالإسكندرية

مصرع 3 أشقاء في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الشرقى بالمنيا

«أمه سلمته».. تفاصيل جديدة فى ضبط الطفل المتهم بصدم رجل مرور

«ضربة قوية».. لماذا اختار ماكرون الجزيرة للحديث حول أزمة الإساءة للنبي؟

إنفوجراف

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

image description

جامعة الملك سلمان.. أول جامعة متكاملة فى جنوب سيناء (إنفوجراف)

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2020

جزرة بلا عصا لعمالقة القطاع الرقمي في إيرلندا

عالم روسي: من يرتدون النظارات يصابون بكورونا بمعدل أقل 5 مرات

منظومة توجيه إلكترونية للطائرات المسيرة لمراقبة البطاريق في أنتاركتيكا

أيام زمان

«شوف سبحان الله».. حكاية جثة ظلت 4 أشهر تحت سرير مصطفى محمود

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
د.أحمد الخميسى
نحن والإسلام وفرنسا
ماجد حبته
أزمة فرنسا.. القرد والقرداتى
المزيد

الثقافة

بعد غد.. انطلاق المؤتمر الأدبي لإقليم شرق الدلتا بكفر الشيخ

ندوة التقنيات النووية الروسية بالمركز الثقافي الروسي (صور)

3 حفلات بالأوبرا ضمن «مهرجان الموسيقى العربية» غدا

افتتاح معرض «سر الحياة» بجاليري ديمي.. اليوم