غلق طريق «الزعفرانة- رأس غارب» في الاتجاهين

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن أنه تم غلق طريق الزعفرانة باتجاه رأس غارب، في الاتجاهين بسبب حالة الطقس السيء.وتهيب الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.وجهزت غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور، تحسبا لتقلبات الطقس أو سقوط أي أمطار أو ظهور رياح محملة بأتربة استعدادا لتلقي البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية، على مدار الساعة بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من عدم استقرار حالة الطقس.ووفرت الإدارة العامة للمرور ونشرت عددا من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.