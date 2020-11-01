ضبط 1900 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالإسكندرية

تمكنت إدارة تموين برج العرب غرب الإسكندرية، من ضبط كمية 1900 لتر سولار مدعم محمل على سيارة، تمهيدا للبيع فى السوق السوداء.جاء ذلك خلال حملة بنطاق الإدارة برئاسة حمادة جودة مدير الإدارة وإشراف محمد العدوى رئيس الرقابة، وإبراهيم مرسال مفتش بالإدارة.وأسفرت الحملة عن ضبط كمية 1900 لتر سولار مدعم محمل على سيارة تمهيدا للبيع فى السوق السوداء بدون تصريح من الجهات المختصة، وتم التحفظ على كمية السولار والسيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.جاء ذلك بناءً على بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على الوقود المدعم حرصًا من المديرية على أموال الدعم.