متروبوليت فرنسا عن هجوم ليون: نصلي من أجل شفاء «كاكافيلاكيس»

عبر إيمانويل، متروبوليت فرنسا في بيان عن أسفه الشديد لإطلاق النار على الاب نيكولاوس كاكافيلاكيس، خارج كنيسة البشارة في ليون بفرنسا، الذي خدم إيبارشية فرنسا حتى وقت قريب، وكانت فترة إعارته قد انتهت مؤخرًا ومن المقرر أن يعود إلى اليونان قريبًا.و ذكر متروبوليت فرنسا أنه يصلي من أجل الشفاء العاجل له، ويدين بشكل قاطع جميع أشكال العنف،كما أشار مجلس أساقفة فرنسا الأرثوذكس إلى أنه لا يسعه إلا "إدانة أعمال العنف هذه".