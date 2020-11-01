15 إصابة جديدة بكورونا في السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بدون تسجيل وفيات.وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الجمعة الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت في الخرطوم و٤ ولايات أخرى، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد ١٤٦٦ عينة، سُجلت من بينها الحالات الجديدة.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٣ ألفا و٨١٩ حالة، بينها 837 وفاة، و٦٧٦٤ شخصا تعافوا.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.