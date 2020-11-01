«الروم الأرثوذكس» تطالب بالصلاة من أجل «كاكافيلاكيس»

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن الكنيسة تصلي من أجل الأب نيكولاوس كاكافيلاكيس، الكاهن اليوناني الأرثوذكسي، البالغ من العمر 52 عامًا، والذي يكافح من أجل البقاء على قيد الحياة بعد إطلاق النار عليه مرتين خارج كنيسته، في وقت سابق اليوم.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"إنضموا إلينا في الصلاة من أجل تعافيه من إصابته".