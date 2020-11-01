زلزال ثالث بقوة 4.2 يضرب إزمير التركية

ضرب زلزال ثالث بقوة 4.2 درجة ريختر، منذ قليل، مدينة إزمير قبالة منطقة سفير حصار التركية، بعد أن تعرضت لزالزالين كبيرين من قبل ومئات الهزات الارتدادية.وأكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «أفاد»، أن الزلزال الذي شعر به سكان مديمة إزمير المنكوبة، كان مركزه بحر إيجه، ووقع على عمق 6.99 كم من الأرض، وفقا لموقع المعارضة التركية «تركيا الآن».ورصدت «أفاد» خمس هزات أرضية جديدة وقعت اليوم الأحد ببحر إيجه وخليج كوساداسي، تأثرت بها منطقة أيدين.وكان زلزال بقوة 6.6 درجة وقع، أول أمس، بأمزير وتلاه زلزال ثان بقوة 5 درجات السبت، تسبب في تدمير العديد من المباني في 13 بلدية غرب تركيا بالقرب من بحر إيجة، وهي: إزمير، وأيدين، وموجلا، ومانيسا، ودنيزلي، وتشاناكالي، وبورصة، وإسطنبول، وأوشاك، وكوتاهيا، ويالوفا، وتكيرداغ وأدرنة.