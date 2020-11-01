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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفد التخطيط يُتابع الموقف التنفيذى للمشروعات الإنشائية بجامعة سوهاج

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:02 م
الدكتور أحمد عزيز
الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم
محمود عبد العال و مصطفي علم الدين
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استقبل الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة بدر عثمان، مدير عام الإدارة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بقطاع التنمية البشرية والاجتماعية بالوزارة، وأمنية عبد الوهاب، باحث بالإدارة العامة للتعليم العالي، وذلك في إطار المتابعة الميدانية التي تجريها الوزارة للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجديدة بمختلف الجامعات المصرية.

وفي بداية الجولة، أوضح الدكتور أحمد عزيز، أن الجامعة وضعت خطة متكاملة للتوسع في إنشاء كليات جديدة لاستيعاب الزيادة العددية في نسبة الطلاب الملتحقين بالجامعات، مشيرًا إلى أن ما تم تنفيذه، حتى الآن، على أرض الواقع بالحرم الجامعي الجديد يعد إنجازا فريدا من نوعه، الأمر الذي يؤكد مدى اهتمام إدارة الجامعة بمواكبة متطلبات التعليم العالي، مضيفًا أنه خلال الجولة تم مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بخطة الجامعة للعام المالي ٢٠٢٠- ٢٠٢١ م، وأيضًا التعرف على أهم المشكلات التي تواجه القائمين على التنفيذ وبحث مقترحات لحلها، والتي تنفذ بمقري الجامعة القديم والجديد.

وأضاف المحاسب أشرف القاضي، أن الزيارة تضمنت تفقد مباني كليات تربية رياض أطفال، الحقوق، طب الأسنان، التربية الرياضية، العلوم (١ و٢)، ومبنى الإدارة المركزية، وكذلك مبنى فصول كلية الآداب، مبنى المدرجات 2، بالإضافة ومركز المؤتمرات الدولي، كما تفقد الوفد مبني المعامل والطوارئ بالمستشفى الجامعي بالحرم القديم.

ومن جانبه قال بدر عثمان، إنه تم الاطلاع على الاحتياجات العاجلة والملحة للانتهاء من المشروعات في أقرب وقت، بالإضافة إلى طرح المشروعات المستقبلية المطلوب تنفيذها بخطة العام المالي المقبل، ٢٠٢١-٢٠٢٢، مطالبًا بضرورة مضاعفة الجهود المبذولة والالتزام الكامل بالمواصفات والتوقيتات المحددة للتشغيل، مع المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من أعمال.

جدير بالذكر أنه رافق الوفد كل من الدكتور مصطفي عبد الخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، المحاسب عفت حلمي والدكتور أحمد جلال الأمناء المساعدين، المهندس حسين محمدين مدير الإدارة الهندسية، المحاسب أحمد محمود، مدير إدارة التخطيط، وعدد من مسئولي الإدارات المركزية.
وفد التخطيط يُتابع الموقف التنفيذى للمشروعات الإنشائية بجامعة سوهاج
وفد التخطيط يُتابع الموقف التنفيذى للمشروعات الإنشائية بجامعة سوهاج
وفد التخطيط يُتابع الموقف التنفيذى للمشروعات الإنشائية بجامعة سوهاج
وفد التخطيط يُتابع الموقف التنفيذى للمشروعات الإنشائية بجامعة سوهاج

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