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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مشاركة 4 حكام من أبناء مطروح فى بطولة الجمهورية للكاراتيه

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:50 م
أبناء مطروح
أبناء مطروح
ياسمين شعيب
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أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أهمية رعاية المتميزين خاصة المواهب الرياضية في كل الألعاب الفردية الجماعية، بما يعود على محافظة مطروح من تفوق رياضي وتمثيل مشرف في جميع المحافل الرياضية، خاصة مع مشاركة 4 حكام لأول مرة من مطروح في بطولة الجمهورية.

وأوضح مدير عام الشباب والرياضة، أن 4 حكام من منطقة مطروح للكاراتيه شاركوا لأول مرة في تحكيم بطولة الجمهورية للكاراتيه قطاع الإسكندرية فوق 18 سنة.

وأشار إلى أن مديرية الشباب والرياضة تابعت مع منطقة مطروح للكاراتيه برئاسة عوام عبد الحكم، رئيس مجلس إدارة المنطقة خلال الفترة الماضية نجاح جهود تأهيل وتدريب واختبارات أبطال مطروح في الكاراتيه، واجتهادهم حتى الوصول للتحكيم خاصة مع تميز العديد منهم وحصولهم على بطولات محلية ودولية.
مشاركة 4 حكام من أبناء مطروح فى بطولة الجمهورية للكاراتيه
مشاركة 4 حكام من أبناء مطروح فى بطولة الجمهورية للكاراتيه
مشاركة 4 حكام من أبناء مطروح فى بطولة الجمهورية للكاراتيه
مشاركة 4 حكام من أبناء مطروح فى بطولة الجمهورية للكاراتيه
مشاركة 4 حكام من أبناء مطروح فى بطولة الجمهورية للكاراتيه
مشاركة 4 حكام من أبناء مطروح فى بطولة الجمهورية للكاراتيه

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