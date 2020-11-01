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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تقر قيود كورونا الجديدة خلال 48 ساعة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:13 م
روبيرتو سبيرانتسا
روبيرتو سبيرانتسا
وكالات
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قال وزير الصحة الإيطالي، روبيرتو سبيرانتسا، اليوم الأحد، إن البيانات الجديدة عن فيروس كورونا "مفزعة" وإن أمام البلاد 48 ساعة لإقرار قيود جديدة للحد من انتشار المرض.

وسجلت إيطاليا أمس السبت نحو 32 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو أعلى معدل إصابة يومي منذ بدء الجائحة وسجلت أقل قليلًا من 300 وفاة.

وقال الوزير روبرتو سبيرانزا لصحيفة كورييري ديلا سيرا "أمامنا 48 ساعة لمحاولة الموافقة على تشديد جديد (للقيود)".

وأضاف أن فرض إجراءات عزل عام، وإن لم تكن مطولة مثل ما حدث في مارس، هو الخيار الوحيد على الأرجح للحد من الأعداد لكن ما زالت هناك شكوك حول كيفية إدارة المدارس وتحسين الظروف في المواصلات العامة.

وقال سبيرانزا "المنحنى الوبائي ما زال مرتفعًا للغاية. ما يقلقني أكثر من أي شيء هو الأرقام المطلقة التي تشير إلى منحنى مرعب".

وفرضت الحكومة الائتلافية برئاسة جوزيبي كونتي قيودًا الأسبوع الماضي على الشركات، وأمرت بإغلاق المطاعم والحانات في السادسة مساءً وأغلقت صالات الألعاب الرياضية ودور السينما والمسارح في محاولة للحد من التفشي.

وفرضت بعض المدن والمناطق منها لومبارديا، التي تحملت العبء الأكبر للجائحة في إيطاليا، حظر التجول.

وقال كونتي مرارًا إنه يريد تجنب فرض إجراءات عزل عام من شأنها الإضرار بالاقتصاد لكن الإجراءات المتخذة حتى الآن أثبتت أنها غير كافية لاحتواء التفشي.

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