السيسي يوافق على تعديل قرار إنشاء جامعات المعرفة الدولية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم ٦٠٢ لسنة ٢٠٢٠، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٣ لسنة ٢٠١٩، بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم جامعات المعرفة الدولية لاستضافة فرع لجامعة كوفنتري داخل جمهورية مصر العربية.ويتضمن التعديل دراسة برامج جديدة في الأعمال والتسويق، وعلوم المحاسبة والتمويل، وإدارة الأعمال، والموارد البشرية، وعلم النفس، وعلم النفس الرياضي والتدريبي.ونشر القرار في الجريدة الرسمية.