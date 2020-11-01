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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

ترميم كنيسة أبوقير للروم الأرثوذكس الأسبوع المقبل

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:03 م
كنيسة أبو قير
كنيسة أبو قير
جرجس صفوت
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قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، للروم الأرثوذكس، قدم الشكر لـ باريس بفانيس، الذي تبرع بتحمل تكلفة المرحلة الثانية من تجديد كنيسة القديسَيّن العادمي الفضة كيروس ويوانس (يوحنا) بمناسبة مرور 100 عام على بنائها.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن مراحل تجديد الكنيسة ستبدأ بالفعل الأسبوع المقبل.

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