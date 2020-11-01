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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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7 أنماط للأحذية الصيحة في شتاء 2020

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:08 م
جريدة الدستور
مارسيل نظمي
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اخترع مؤسس علامة LL Bean أو ما يعرف بـ«أحذية البطة» للنساء في عام 1912، وذلك بعد أن سئم من العودة إلى المنزل بأقدام رطبة بعد رحلات الصيد، توصل إلى فكرة الجمع بين نعل المطاط لأحذية العمل التقليدية مع الجلود الطبيعية لزوج من الأحذية، ولايزال ما يعرف بحذاء البطة صيحة تتجدد مع كل شتاء، وتصلح لكل الأعمار.

وهنا جمعنا لكِ صيحات من أجمل الأحذية التي تحتاجين لوجود بعضها منها في خزانتك هذا الشتاء. 
حذاء البطة
حذاء البطة
1-حذاء البطة
هذا الحذاء مصنوع من الجلد من الخارج، وداخله مبطن بالفرو الشمواه مما يوفر مزيدًا من الراحة والدعم والدفء.

يحتوي نعل الحذاء على قاعدة مداس من سلسلة مطاطية ويتميز بساق قوي يمكنه تحمل الأمطار والأجواء الباردة.
أحذية البلاتفورم
أحذية البلاتفورم بكعب مستوِ
2- أحذية البلاتفورم بكعب مستوِ
تتميز هذه الأحذية بنعلها الضخم المريح في الوقت نفسه، فتوفر الأناقة والراحة مع القدرة على تحمل المشي وقت الأمطار، حيث تكون الشوارع مليئة بالمياه، وهي صيحة تصلح لـ 2020.
أحذية UUG
أحذية UUG
3- أحذية UUG
واحدة من الأحذية التي صدرت منذ ما يقرب من 10 سنوات ولا تزال صيحة تتجدد كل عام هي أحذية UUG التي تمتاز بالعملية والراحة وتمنح الدفء في الوقت نفسه.
البوت الكوتشي
البوت الكوتشي
4-البوت الكوتشي
يجمع هذا الحذاء بين عصرية وعملية الكوتشي، وأناقة البوت، فتصميمه من النعل يكون حذاء كوتشي، أما رقبته تصنع من الصوف أو الجلد بحيث يصبح بوت أنيق.
حذاء المطر
حذاء المطر
5-حذاء المطر
هذا النمط من الأحذية يناسب الأمطار والمياه ولا يتأثر بها، فخامته صنعت خصيصًا من المطاط المقاوم للمياه، وهو أقرب لأحذية المهندسون ورجال المطافي الذين تضطرهم الظروف إلى التعامل مع المياه والنيران بشكل متكرر.
أحذية مكسوة بالفرو
أحذية مكسوة بالفرو
6- أحذية مكسوة بالفرو
ظهرت هذه الصيحة من الأحذية في الكثير من عروض الأزياء ومنصات الموضة، فهي توفر الدفء ولها مظهر أنيق يجمع بين الكلاسيكية والعصرية، ويمكن ارتداؤها على الفساتين الشتوية الأنيقة.
البوت الويدجز
البوت الويدجز
7-البوت الويدجز
تناسب هذه الأحذية النساء اللاتي تفضلن ارتداء الكعب مع الراحة، كما أنه متوفر بأطوال مختلفة، ويمكن ارتداؤه على البنطلونات والجيبات والفساتين على حد سواء.

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