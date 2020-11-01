«عبد العال» يرفع الجلسة ساعة ويعود لمناقشة تقرير اللجنة بشأن «الطوارئ»

رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب.وقال عبدالعال: ترفع الجلسة على أن تعقد بعد ساعة من الآن مرة أخرى لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن قرار رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ.ودعا عبدالعال اللجنة العامة للانعقاد فورا بقاعة 25 - 30 لمناقشة القرار وإعداد تقرير بهذا الشأن.