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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«عبد العال» يرفع الجلسة ساعة ويعود لمناقشة تقرير اللجنة بشأن «الطوارئ»

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 03:50 م
الدكتور علي عبدالعال
الدكتور علي عبدالعال
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب.

وقال عبدالعال: ترفع الجلسة على أن تعقد بعد ساعة من الآن مرة أخرى لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن قرار رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ.

ودعا عبدالعال اللجنة العامة للانعقاد فورا بقاعة 25 - 30 لمناقشة القرار وإعداد تقرير بهذا الشأن.

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