«عبد العال» يرفع الجلسة ساعة ويعود لمناقشة تقرير اللجنة بشأن «الطوارئ»
الأحد 01/نوفمبر/2020 - 03:50 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب.
وقال عبدالعال: ترفع الجلسة على أن تعقد بعد ساعة من الآن مرة أخرى لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن قرار رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ.
ودعا عبدالعال اللجنة العامة للانعقاد فورا بقاعة 25 - 30 لمناقشة القرار وإعداد تقرير بهذا الشأن.
وقال عبدالعال: ترفع الجلسة على أن تعقد بعد ساعة من الآن مرة أخرى لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن قرار رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ.
ودعا عبدالعال اللجنة العامة للانعقاد فورا بقاعة 25 - 30 لمناقشة القرار وإعداد تقرير بهذا الشأن.