رؤساء المستوطنات الإسرائيلية يصلون من أجل فوز ترامب

يقيم رؤساء مجالس مستوطنات الضفة الغربية، صباح غدا الاثنين، صلوات في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل المحتلة، من أجل فوز دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، في الانتخابات.ومن المقرر أن تقام تلك الصلاة في تمام العاشرة والنصف صباح غدا، وذلك لما قدمه من دعم لإسرائيل خلال السنوات الماضية، حسبما أذاعت القناة السابعة في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.وتجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد غدٍ الثلاثاء، ويتنافس فيها ترامب كمرشح للحزب الجمهوري، وجو بايدن كمرشح لحزب الديمقراطي.وتدعم إسرائيل، ترامب، لقيادة ولاية جديدة، في ظل تطور العلاقات الوثيقة بين واشنطن وتل أبيب، خاصة خلال فترة إدارته.وانسحب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، واعترف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، وعقد ثلاث اتفاقات سلام بينها والإمارات والبحرين والسودان، مقابل وقف مخطط الضم الإسرائيلي.