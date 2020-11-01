«النواب» يوافق على منحة بـ150 ألف يورو لتوفير فرص عمل للشباب

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والشؤون الاقتصادية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 447 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 150 ألف يورو لتمويل مشروع "خلق فرص عمل للشباب" من خلال التدريب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات لصالح وزارة الشباب والرياضة، والموقعة في القاهرة بتاريخي 22و23 يونيو 2020.

