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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

136 مليار دولار خسارة بورصة الخليج خلال أكتوبر

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 03:35 م
خسارة بورصة الخليج
خسارة بورصة الخليج
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سجلت القيمة السوقية الإجمالية للبورصات الخليجية تراجعا بنسبة 4%، بما يعادل 136 مليار دولار خلال شهر أكتوبر الماضي لتصل الى نحو 2.90 تريليون دولار بنهاية شهر أكتوبر 2020 مقارنة مع 3.04 تريليون دولار في شهر سبتمبر الذي سبقه.

وذكر تقرير لقناة (سي إن بي سي - عربية)، اليوم الأحد، أن البورصات الخليجية تأثرت بعودة تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي أثر على أسواق المال الدولية بعد فترة من التعافي شهدتها الأسواق في الأشهر السابقة.

وأشار التقرير إلى أن البورصة السعودية خسرت نحو 136 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال شهر أكتوبر الماضي، لتسجل 2.33 تريليون دولار، فيما خسر مؤشرها نحو 5 في المائة خلال الشهر.

وأوضح التقرير أن رأس المال السوقي لبورصة قطر فقد نحو 6 مليارات دولار خلال شهر أكتوبر الماضي لتصل إلى 155 مليار دولار، وسجل مؤشرها خسارة بنسبة 3 في المائة.. فيما خسر رأس المال السوقي لبورصة دبي ملياري دولار مسجلا 78 مليار دولار، وتراجع مؤشرها بنسبة 4 في المائة.
وعلى صعيد بورصة البحرين، أشار التقرير إلى أن رأسمالها السوقي خسر نحو 120 مليون دولار ليهبط إلى 24 مليار دولار، فيما خسر رأس المال السوقي لبورصة مسقط 208 ملايين دولار مسجلا 16 مليار دولار.

وكانت بورصة أبوظبي الاستثناء الوحيد بين البورصات الخليجية التي حققت مكاسب خلال شهر أكتوبر الماضي ليربح رأسمالها السوقي 5ر4 مليار دولار إلى 191 مليار دولار، فيما استقر رأس المال السوقي لبورصة الكويت عند 112 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى أن معدلات السيولة هبطت في البورصات الخليجية بنسبة 18% لتسجل 70 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 85 مليار دولار في نهاية سبتمبر الذي سبقه بتراجع قدره 15 مليار دولار.

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