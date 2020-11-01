غرق طفلة في ترعة الحاجر بالبحيرة

لقيت طفلة مصرعها غرقا، اليوم الأحد، بترعة قرية الحاجر التابعة لمركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم انتشال الجثة ونقلها لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار ونقطة شرطة مستشفى كفر الدوار المركزي، يفيد بوصول الطفلة "منة.أ.م" عامان ونصف، جثة هامدة " إدعاء اسفكسيا الغرق.بالانتقال والفحص تبين غرق الطفلة بترعة بقرية الحاجر التابعة للوحدة المحلية بقرية سيدي غازي بكفر الدوار، وتم نقل الجثة إلى مستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.