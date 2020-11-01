العدل للدراسات: شركات قطاع الأعمال ستستفيد من التعاون مع العراق

قال الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن شركات قطاع الأعمال العام ستستفيد كثيرا من اتفاقية التعاون مع العراق فيما يخص قطاع التشييد والمقاولات إذا تم انتهاز تلك الفرصة والعمل على زيادة الاستثمارات في هذا القطاع لتلبية احتياجات السوق العراقي.وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور" أن سوق العراق هو سوق واعد للغاية خاصة بعد توجه دولة العراق الى اعادة الاعمار والبناء، الأمر الذي سيسهم في زيادة التعاملات التجارية والصناعية بين مصر والعراق خاصة في قطاع المقاولات مما يتطلب التوسع في إنشاء المصانع المصرية المنتجة لمواد البناء والكيماويات وغيرهما.وطالب بضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه العملية التصديرية وتقديم كافة التسهيلات والمساندات للمصدرين، مؤكدا أن هذا التعاون مثمر للغاية كونه يتيح تبادل الفرص بين البلدين خاصة أن مصر والعراق تربطهما علاقات قوية يمكن من خلالها نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق العراقي ليحل محل المنتجات الأجنبية