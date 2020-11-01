فتح معبر رفح البرى مع غزة 4 أيام

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر، اليوم الأحد، عن سماح السلطات المصرية بفتح معبر رفح البري لمدة أربعة أيام، بدءا من غد الإثنين، حتى الخميس المقبل.وأكدت داخلية غزة أنه يتوجب على المسافرين المحددين في الكشوفات إجراء فحص PCR لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، موضحة أنه شرط أساسي من أجل إتمام إجراءات السفر.وأجرى وفد رفيع المستوى من المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، زيارة إلى مصر، الأسبوع الماضي، استمرت نحو 3 أيام، بحثوا خلالها عدة قضايا مشتركة، أبرزها متطلبات القطاع المحاصر في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، والمصالحة الفلسطينية، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل رفع الحصار عن غزة، وغيرها.