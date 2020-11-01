3 حفلات بالأوبرا ضمن «مهرجان الموسيقى العربية» غدا

تنظم دار الأوبرا المصرية، 3 حفلات بالتوازي على مختلف مسارح دار الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، ضمن فعاليات الدورة الـ29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، تبدأ جميعها في الثامنة مساء غد الاثنين.ويقدم الفنان علي الحجار، خلال الحفل الأول الذي سيقام، على مسرح النافورة بدار الأوبرا، باقة من أشهر أعماله التي حققت قاعدة جماهيرية كبيرة بمصاحبة أوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو أحمد عاطف يسبقه فاصلا لفرقة "كايرو ستبيس" بقيادة الموسيقار وعازف العود باسم درويش بمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي.في حين يعاد حفل افتتاح المهرجان الذي أقيم بالقاهرة، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، ويتضمن باقة من الأعمال التي قدمها عمالقة الفن حلمي بكر، محمد سلطان وجمال سلامة وذلك بقيادة المايسترو سليم سحاب ومشاركة كل من نادية مصطفى، أحمد إبراهيم، سوما، أحمد عفت، إيمان عبدالغني، آيات فاروق، غادة آدم، ياسر سليمان، أميرة أحمد، مي حسن، سارة سحاب.أما الحفل الثالث بعنوان "كلثوميات"، وسيقام في أوبرا دمنهور، بقيادة المايسترو صلاح غباشي ويتضمن مختارات من روائع أعمال كوكب الشرق أم كلثوم.. أداء كل من رضوى سعيد، ريم حمدي ورحاب عمر.