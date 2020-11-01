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محافظات

ترأس الدكتور جمال حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، إجتماعا وفريق الجودة والإعتماد بقطاع تعليم المحافظة والإدارات التعليمية الخمس وذلك بحضور إدارة الجودة والإعتماد بالمديرية ورؤساء أقسام الجودة بالإدارات التعليمية بالمحافظة عبر شبكة سكايب

وكيل التعليم بالوادي الجديد يترأس اجتماع فريق الجودة والاعتماد

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 03:22 م
وكيل التعليم بالوادي
وكيل التعليم بالوادي الجديد
محمد مهدي
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ترأس الدكتور جمال حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، اجتماعا وفريق الجودة والإعتماد بقطاع تعليم المحافظة والإدارات التعليمية الخمس وذلك بحضور إدارة الجودة والإعتماد بالمديرية ورؤساء أقسام الجودة بالإدارات التعليمية بالمحافظة عبر شبكة سكايب.

حيث استعرض وكيل التعليم بالمحافظة خطة المديرية للتقدم للإعتماد للعام الدراسي ٢٠٢٠- ٢٠٢١، ومناقشة آلية التقدم وذلك من خلال النظام الإلكتروني للهيئة.

وفى سياق آخر ناقش وكيل التعليم بالمحافظة خطة العمل بالمشروع الوطنى للقراءة والذى يأتى بالتعاون مع مؤسسة البحث العلمى والذى يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ ولتشجيع القراءة لدى فئات المجتمع المصرى وجعلها ممارسة يومية لدى طلاب المدارس والمعلمين.

وقال الدكتور جمال إن هذا البرنامج يستهدف جميع الطلبة والطالبات من الصف الأول الابتدائى وحتى الصف الثالث الثانوى وذلك بأربع فئات:

الفئة الأولى الصفين الأول والثاني الابتدائي
الفئة الثانية من الصف الثالث وحتى السادس الابتدائي
الفئة الثالثة من الصف الأول وحتى الثالث الاعدادى
الفئة الرابعة من الصف الأول وحتى الثالث الثانوى.

أما بالنسبة للمعلمين يتم التنافس بين جميع المعلمين بجميع المراحل التعليمية بدءا من الصف الأول الإبتدائي وحتى الثالث الثانوى وفق آليات ومعايير محددة ويتم التسجيل إلكترونيا

مؤكدا على أهمية القراءة فى تمكين الأجيال من المعرفة وتعزيز الحس الوطنى وإثراء البيئة الثقافية في المدارس.

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